Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы; в Кремле объяснили почему

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к лидерам государств бывшего Советского Союза, а также поздравил украинцев и грузинов с Днем Победы во Второй мировой войне, сообщается на сайте Кремля во вторник, 8 мая.

«Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

В поздравлении отмечается, что «День Победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны».

Путин убежден, что закрепленные во времена Второй мировой войны традиции взаимовыручки и братской дружбы между народами бывших советских республик могут быть основой для дальнейшего укрепления отношений между государствами.

Позже в Кремле пояснили, что Путин не поздравил Порошенко из-за событий на Донбассе.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. Вы знаете, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос Униана.

Отметим, что Порошенко 9 мая летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном.