В Италии из-за забастовки диспетчеров отменили более 720 авиарейсов

Крупнейший авиаперевозчик Италии Alitalia объявил об отмене более 200 рейсов, также отменили рейсы авиакомпании Ryanair, EasyJet и British Airways.

В Италии проходит забастовка работников государственного авиадиспетчера ENAV, в результате чего по всей стране было отменено 721 авиарейс. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает информагентство ANSA.

Отмечено, что забастовку объявили сразу несколько профсоюзов, они разделились на два временных промежутка: часть бастующих приостановили работу с 10:00 до 18:00 по местному времени, а часть - с 13:00 до 17:00. Всего отменено 721 рейс.

Как сообщается, забастовка, в частности, коснулась аэропортов Рима, Милана, Неаполя, Венеции и Болоньи.

Отмечается, что крупнейший авиаперевозчик Италии Alitalia объявил об отмене более 200 рейсов, также отменили рейсы авиакомпании Ryanair, EasyJet и British Airways.