Министр обороны Эстонии: отзвуки Второй мировой войны слышны и по сей день

Отзвуки Второй мировой войны слышны и по сей день, сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк на состоявшемся во вторник поминальном богослужении в церкви Каарли в Таллинне по случаю 73-й годовщины окончания Второй мировой войны.

«Великая война, потрясшая мир до основания, влияет на нас, на наши мысли по сей день. Свое влияние она оказывает также и на политику стран, на международные отношения», - сказал Луйк.

«Война, которая была развязана тайной сделкой Гитлера и Сталина, привела к массовому уничтожению народов Европы, к безграничным страданиям мирного населения», - сказал Луйк, вспоминая в своей речи о десятках миллионов погибших во Второй мировой войне.

«До сего времени не известна точная цена, которую оккупированная враждебными странами Эстония заплатила, потеряв своих жителей убитыми, павшими на поле боя, взятыми в плен, сосланными, мобилизованными, принудительно эвакуированными и вынужденными бежать из родных краев», - передала BNS слова Луйка пресс-служба Министерства обороны.

Он напомнил, что в рядах вооруженных сил чужих стран по принуждению несли службу около 100 000 мужчин из Эстонии.

По словам министра обороны, окончание войны в Центральной и Восточной Европе, в том числе, и в Эстонии, означало избавление от гибели на фронте, но не прекращение террора внутри страны и спасение от репрессий.

«Сегодня мы поминаем и всех тех, кто пострадал от репрессий тоталитарного режима», - сказал Луйк.

Как отметил министр обороны, в Эстонии очень хорошо знают, насколько хрупок мир и как дорога свобода.

«Сегодня мы можем сказать, что наша твердая воля к обороне и крепкие союзнические связи гарантируют, что Эстония больше не допустит повторения событий, в результате которых страна лишилась свободы. Что народ Эстонии больше не понесет потери, которые лишили несколько поколений возможности жить в мире», - подчеркнул Луйк.

С речами выступили также председатель Союза борцов за свободу Тийт Пыдер, дуайен дипломатического корпуса, посол Швеции в Эстонии Андрес Льюнгрен, представитель Союза Memento Тривими Веллисте.