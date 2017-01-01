CNN: Зачем российский олигарх заплатил адвокату Трампа большие деньги?

Федеральные агенты, действовавшие по поручению спецпрокурора США Роберта Мюллера, во время опроса в Нью-Йорке российского бизнесмена Виктора Вексельберга интересовались о платежах, которые связанные с ним структуры переводили личному адвокату президента США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно журналистам, команду Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство российских властей в президентские выборы в США, интересовал неясный характер платежей между Вексельбергом и адвокатом Майклом Коэном, представляющим интересы Трампа.

По информации телеканала, компания Columbus Nova, связанная с Вексельбергом, перечислила Коэну некий платеж. Более того, следователи заинтересовались характером пожертвования в размере 300 тысяч долларов, которое двоюродный брат бизнесмена перечислил в фонд Трампа.

Речь идет об американце Эндрю Интратера, который возглавляет Columbus Novа, занимающуюся управлением инвестициями и предоставляющую услуги, по информации прессы, группе «Ренова». С ним уже тоже побеседовали агенты спецпрокурора Мюллера.

На прошлой неделе СМИ писали о том, что федеральные агенты по поручению Мюллера опрашивали в Нью-Йорке председателя совета директоров группы «Ренова», президента фонда «Сколково» и фигуранта американского санкционного списка Виктора Вексельберга.

По информации The New York Times, Вексельберга около двух месяцев назад остановили, когда он сошел с трапа частного самолета в Нью-Йорке. Журналисты предполагали, что вопросы касались присутствия Вексельберга на церемонии инаугурации Трампа в январе 2017 года.

Ранее телекомпания CNN утверждал, что спецпрокурор Мюллер предпринял действия в отношении по крайней мере трех представителей российского крупного бизнеса. При этом их имена не назывались.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых 5 американцев, 13 россиян и 1 голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.