Обвиняемого в наезде на пешеходов в Хельсинки отправили на принудительное лечение

Суд в Хельсинки признал невменяемым мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу пешеходов в центре столицы Финляндии в июле 2017 года, и направил его на принудительное лечение. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Как говорится в решении суда, «по итогам проведенного исследования психического здоровья мужчины в момент совершения преступления у него были симптомы шизоаффективного расстройства, которые исказили его ощущение реальности и ослабили способность к нормальному поведению».

«Поскольку во время преступления он, по заключению специалистов, был невменяем, действия в отношении него будут предприниматься в рамках системы здравоохранения», - отмечается в постановлении, которое цитирует ТАСС.

Прокуратура требовала для 52-летнего мужчины уголовного наказания за убийство, шесть покушений на убийство и нарушение безопасности дорожного движения с отягчающими обстоятельствами.

Трагический инцидент произошел 28 июля 2017 года. По данным полиции, мужчина на автомобиле «Ягуар» двигался со значительным превышением скорости по центральным улицам столицы и намеренно наехал на шестерых прохожих.

В результате погибла гражданка Финляндии, несколько пострадали, в их числе - двое россиян. Позже водитель заявил, что в момент происшествия у него был психоз и паническая атака, и он не понимал, что делает.





