В Кремле объяснили инцидент с ветераном и охраной Путина

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — сказал Песков.

Инцидент произошел после Парада Победы в Москве, когда Путин в сопровождении президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху двигался в сторону Александровского сада, чтобы возложить цветы на могилу Неизвестного солдата.

В этот момент к нему попытался подойти ветеран, однако охранники оттолкнули его. Президент остановил их, пожал военнослужащему руку и пригласил пройти к мемориалу вместе. Действия сотрудников службы безопасности ему «категорически не понравились».