США объявили о санкциях против российских военных структур

США сообщили о санкциях против нескольких российских военных структур. Соответствующий документ внесен на сайт Федерального регистра США.

Отмечается, что санкции введены в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового поражения и средств его доставки - баллистических и крылатых ракет. Речь идет о сотрудничестве в этой области с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Всего в списке 28 структур, как российских, так и организаций из Китая, Ирана, Египта, Сирии, Турции, ОАЭ и Северной Кореи.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.