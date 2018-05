КНДР выпустила трех американских заключенных

«Рад вам сообщить, что госсекретарь Майк Помпео возвращается домой, а вместе с ним в самолете находятся три замечательных джентльмена, с которыми все так ждут встречи. Они выглядят здоровыми», - заявил Трамп.

В своем следующем твите американский президент уточнил, что Помпео и «его гости» прибудут на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) в среду в 2 часа ночи по местному времени. AP передает, что самолет к настоящему моменту приземлился на военном аэродроме в Японии, откуда уже направится в Соединенные Штаты.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018