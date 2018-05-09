КНДР выпустила трех американских заключенных

Госсекретарь США Майк Помпео, который сегодня утром во второй раз прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян, вылетел на родину вместе с освобожденными из-под стражи в КНДР тремя американцами. Об этом у себя в Twitter рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Глава государства также объявил, что теперь все готово для его переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Рад вам сообщить, что госсекретарь Майк Помпео возвращается домой, а вместе с ним в самолете находятся три замечательных джентльмена, с которыми все так ждут встречи. Они выглядят здоровыми», - заявил Трамп.

В своем следующем твите американский президент уточнил, что Помпео и «его гости» прибудут на авиабазу Эндрюс (штат Мэриленд) в среду в 2 часа ночи по местному времени. AP передает, что самолет к настоящему моменту приземлился на военном аэродроме в Японии, откуда уже направится в Соединенные Штаты.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

О том, что власти Северной Кореи решили освободить граждан США, ранее сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи. Речь идет о трех американцах корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чель находился в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Еще двое граждан США - Ким Сан Дук и Ким Хак Сон - преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии и были арестованы чуть более года назад по обвинению «в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР».

В первых числах мая стало известно, что арестованных в КНДР американцев из трудового лагеря перевели в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна. Отмечалось, что на такой шаг северокорейские власти пошли в преддверии встречи лидеров Северной Кореи и США, проведение которой ожидается в конце мая или начале июня.

Отметим, что Помпео впервые посетил КНДР в апреле, когда еще не был утвержден на посту госсекретаря. Его встреча с Ким Чен Ыном проводилась в условиях секретности. О поездке Помпео в КНДР сначала написала газета The Washington Post. Затем эту информацию подтвердил Трамп, который сообщил, что встреча прошла «очень гладко» и между сторонами сложились хорошие отношения.