На посольство Латвии в Москве совершено нападение

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил в аккаунте в Twitter, что на посольство Латвии в Москве было совершено нападение.

Šovakar noticis uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā, uzbrucēji aizturēti, iesniegsim notu Krievijas Ārlietu ministrijai, pieprasot nodrošināt diplomātiskās pārstāvniecības drošību un neaizskaramību. Šādas provokācijas nav pieļaujamas, Krievijai attiecīgi jārīkojas— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2018

Uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā pic.twitter.com/cM1lKu3VjA— Nepareizais (@Nepareizais) May 9, 2018

Судя по кадрам, к зданию посольства, которое находится в центре Москвы, бросили несколько дымовых шашек или других аналогичных устройств.

«Такие провокации неприемлемы, Россия должна действовать надлежащим образом», — заявил Ринкевич. Он пообещал, что Латвия подаст ноту Министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Гинт Йегерманис рассказал, что около 17.30 к зданию посольства подошли 4 - 5 персон, которые начали кидать в здание домовые шашки и сигнальные ракеты. Один из них черной краской хотел сделать надпись на стене, но успел написать только первую букву «С».

Позже стало известно, что сотрудниками полиции были задержаны нацболы Ольга Шалина и Глеб Буваненко. Своей акцией национал-большевики выразили протест против задержания Владимира Линдермана.

Как уже сообщал Русский TVNET, во вторник днем, 8 мая, в Иманте лицами в черной форме и в масках был задержан Владимир Линдерман. «Эти люди подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком протащили к минибусу. Внутри сидели еще несколько человек. Все в масках. На автобусе не было идентификации полиции,» - одной из первых в Facebook сообщила журналист и правозащитник Оксана Челышева.

Русский TVNET отправил запрос в Полицию безопасности (ПБ) с просьбой прокомментировать данное задержание. Не называя имен, ПБ ответила, что 8 мая было задержано одно лицо в рамках начатого уголовного процесса. Упомянутый процесс начат 18 апреля о возможных противоправных действиях (скорее всего на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании - прим ред). Речь идет о преступлениях, предусмотренных в 10 разделе Уголовного закона «Преступления против государства».

В связи с начатым уголовным процессом и задержанием, проводится также санкционированный обыск на объекте, связанном с этим лицом. От более подробных комментариев ПБ воздержалось и напоминило, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в предусмотренном законом порядке.

Вечером 8 мая в распоряжении агентства LETA появился комментарий со стороны защиты Линдермана - от адвоката Елены Квятковской, которая отметила, что ее подзащитный действительно задержан за его речь на «Вселатвийском родительском собрании» 31 марта. По ее заверениям, эту речь может прослушать каждый и в ней нет никакого правонарушения.

Квятковская также отметила, что Линдерман находится в изоляторе временного содержания, в котором он по закону может пробыть до 15:00 10 мая, когда истекут 48 часов с момента его задержания. К тому времени ПБ должны решить, какую меру пресечения применить в дальнейшем.

Позже стало известно, что против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок начат уголовный процесс в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием, на котором критиковалась реформа образования.