Украинский канал заявил о подписании Порошенко акта о капитуляции Германии

В эфире украинского телеканала «Прямой» появилась надпись о том, что Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции, передает РИА «Новости».

«Акция «Первая минута мира», посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что канал, вероятно, имел в виду участие Порошенко в акции «Первая минута мира».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что нацизм одолел прежде всего украинский солдат. По мнению украинского президента, без миллионов украинцев-солдат, участвовавших в боях, Вторая мировая война бы не закончилась.