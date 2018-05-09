Нападение на посольство Латвии в Москве: как себя чувствуют сотрудники

Несмотря на вчерашнее нападение, сотрудники посольства Латвии в России чувствуют себя в безопасности, поскольку предоставленная Министерством внутренних дел Латвии охрана хорошо справилась со своими функциями, об этом в четверг, 10 мая, телеканалу LNT рассказал пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

9 мая вечером было совершено нападение на посольство Латвии в Москве, которое атаковали дымовыми шашками. Один из правонарушителей во время нападения хотел с помощью балончика с черной красной разукрасить стены здания, но успел написать только одну букву «С».

По предварительным данным, правонарушение совершили сторонники запрещенной в России Национал-большевистской партии. Полиция задержала двух человек.

Šovakar noticis uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā, uzbrucēji aizturēti, iesniegsim notu Krievijas Ārlietu ministrijai, pieprasot nodrošināt diplomātiskās pārstāvniecības drošību un neaizskaramību. Šādas provokācijas nav pieļaujamas, Krievijai attiecīgi jārīkojas— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2018

Как сообщил агентству ЛЕTA пресс-секретарь главы МИД Мартиньш Дрегерис, нападение совершили представители национал-большевиков. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Мотивы нападающих не ясны.

Uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā pic.twitter.com/cM1lKu3VjA— Nepareizais (@Nepareizais) May 9, 2018

В тоже время Lenta.ru пишет, что нападавшие таким образом пытались выразить протест против задержания латвийского политика и правозащитника Владимира Линдермана, который выступает за сохранение в Латвии преподавания на русском языке.

Егерманис подтвердил, что завтра, 10 мая, Латвия вручит российскому МИД ноту с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность диппредставительства, заявил он.

«Подобные провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствущие действия», - написал Ринкевич в «Twitter».