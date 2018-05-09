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Нападение на посольство Латвии в Москве: как себя чувствуют сотрудники

Русский TVNET/LETA
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Здание посольства Латвии в Москве | Фото: TASS/Scanpix

Несмотря на вчерашнее нападение, сотрудники посольства Латвии в России чувствуют себя в безопасности, поскольку предоставленная Министерством внутренних дел Латвии охрана хорошо справилась со своими функциями, об этом в четверг, 10 мая, телеканалу LNT рассказал пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

9 мая вечером было совершено нападение на посольство Латвии в Москве, которое атаковали дымовыми шашками. Один из правонарушителей во время нападения хотел с помощью балончика с черной красной разукрасить стены здания, но успел написать только одну букву «С».

По предварительным данным, правонарушение совершили сторонники запрещенной в России Национал-большевистской партии. Полиция задержала двух человек.

Как сообщил агентству ЛЕTA пресс-секретарь главы МИД Мартиньш Дрегерис, нападение совершили представители национал-большевиков. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Мотивы нападающих не ясны.

В тоже время Lenta.ru пишет, что нападавшие таким образом пытались выразить протест против задержания латвийского политика и правозащитника Владимира Линдермана, который выступает за сохранение в Латвии преподавания на русском языке.

Егерманис подтвердил, что завтра, 10 мая, Латвия вручит российскому МИД ноту с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность диппредставительства, заявил он.

«Подобные провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствущие действия», - написал Ринкевич в «Twitter».

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