В России студент открыл огонь во время занятий в колледже, затем застрелился

Чрезвычайное происшествие произошло в колледже транспортных технологий им. Н. А. Лунина, расположенном в городе Барабинск Новосибирской области. Утром 10 мая один из студентов пришел на занятия с оружием и устроил стрельбу, после чего покончил с собой.

Изначально сайт правительства области сообщил, что пострадал только один студент, а сам нападавший застрелился. Позднее СМИ передали, что в результате инцидента в больнице оказались трое учащихся.

«Один пострадавший с огнестрельным ранением плеча в настоящее время в операционной. Еще два человека госпитализированы с переломами», - сказал источник ТАСС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. Он уточнил, что двое других студентов выпрыгнули из окна.

Детали трагедии в настоящее время выясняются.

Причиной трагедии могла стать месть студента обидчикам

На место трагедии выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также члены специально созданной рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которую возглавил заместитель министра образования Новосибирской области - начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин. Кроме этого, туда выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних и прокурор Новосибирской области. «В ходе прокурорской проверки в том числе будет дана оценка работе органов системы профилактики, образовательному процессу учреждения», - сообщил ТАСС представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

В сообщении правительства области уточняется, что нападение совершил студент первого курса. Telegram-канал Mash сообщает его имя и возраст - 16-летний Илья И. По данным канала, студент пришел в колледж с ружьем Иж-12. Оно лежало у него в рюкзаке за спиной в разобранном виде.

Охранника на момент нападения на посту почему-то не было. По предварительным данным, подросток собрал ружье в туалете, после чего прошел в класс и начал стрелять по однокурсникам, в результате чего был ранен студент Дмитрий Б. Пострадавший упал на пол. Остальные студенты в панике бросились бежать, двое выпрыгнули из окна. Нападавший вышел из класса в коридор, развернул ружье стволом к себе и застрелился, утверждает Telegram-канал.

В сообщении говорится, что Илья вел стрельбу наугад. Между тем, по данным ТАСС, в социальных сетях студенты колледжа пишут, что это не совсем так. Якобы между нападавшим и раненым был конфликт:

пострадавший студент долгое время донимал однокурсника, который в итоге решил ему отомстить.

Источник «Комсомольской правды», близкий к следствию, утверждает, что перед тем, как открыть стрельбу, нападавший крикнул: «Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами». После этого началась стрельба.

В соцсетях появились фотографии, как утверждается, с места событий. Также утверждается, что покончивший с собой студент был тихим и спокойным.

В ГУ МВД по региону журналистам подтвердили информацию о ЧП, передает сайт «Все новости». В правительстве области отмечают, что состояние здоровья раненого студента находится под особым контролем регионального Минздрава.

Новосибирский колледж транспортных технологий - одно из старейших образовательных учреждений региона, он открыт 95 лет назад. По данным ТАСС, колледж готовит специалистов для работы на железной дороге, в том числе машинистов локомотивов и механиков. Имеет филиал в городе Барабинске Новосибирской области, где расположена одна из крупнейших железнодорожных станций региона.