Увязнувший в долгах Stockmann избавляется от недвижимости

Концерн «Стокманн» продает принадлежащее ему здание в центре Хельсинки, известное под названием «Дом книги». Покупателем стал фонд AEW Europe City Retail Fund.

Стоимость сделки составила 108,6 миллиона евро. Право владения перейдет новому собственнику 24 мая, передает Yle.

Крупнейшими арендаторами здания являются «Академический книжный магазин», принадлежащий Bonnier Books, и продовольственный магазин Herkku, которым владеет Hok-Elanto.

«Дом книги» был построен по проекту Алвара Аалто в 1969 году. Площадь его торговых площадей составляет 8861 квадратный метр.

По данным Äripäev, на бирже Хельсинки новость восприняли с радостью, поскольку, по словам руководства фирмы, полученные деньги будут использованы для уменьшения долговой нагрузки.