104-летний ученый добровольно ушел из жизни

За день до эвтаназии он дал пресс-конференцию, на которой заявил, что хотел бы в последние мгновения жизни слышать Оду к радости, и напел ее.

Пожелание Гудолла было исполнено.

Отмечается, что ученый последние несколько лет вел борьбу за легализацию эвтаназии по всему миру. В Австралии «помощь в совершении самоубийства» запрещена, и Гудоллу пришлось ехать в Швейцарию, где такой способ ухода из жизни разрешен законом.