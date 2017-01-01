В Канаде наказали зоопарк, свозивший медведицу в кафе поесть мороженого

На видео запечатлено, как молодая медведица подвида кадьяк, сидящая на пассажирском кресле пикапа, высовывается из окна и с энтузиазмом облизывает протянутый ей сотрудником ресторана фастфуда рожок мороженого. Забавный ролик был опубликован зоопарком Discovery Wildlife Park в начале этого года и вызвал не только умиление, но и критику - мол, это было небезопасно для окружающих и для самого животного.

В итоге департамент защиты дикой природы Альбертины решил наказать зоопарк. Его администрации предъявляется следующее обвинение: не уведомила власти провинции о том, что дикий зверь покинет территорию зоопарка. Кроме того, зоопарк обвиняется в том, что в 2017 году, когда на тот момент трехкилограммовая Беркли была привезена из США, сотрудники брали ее на ночь к себе домой, чтобы кормить из бутылочки. Это по местным законам тоже нужно было согласовать с властями, пишет The Guardian.

По словам владельца зоопарка Дуга Боса, он первый раз сталкивается с подобными обвинениями за 28-летнюю историю учреждения. При этом он признает, что допустил ошибку, не уведомив чиновников в указанных случаях. Уведомление можно было отправить по электронной почте, но сотрудники зоопарка просто забыли этого сделать, говорит Бос.

В то же время он даже рад такой бдительности чиновников: «Это показывает, насколько строго регламентирована зооиндустрия в Альбертине. Ведь так много людей, которые думают, что это не так, поэтому можно делать все что угодно». Как уточняет, The Provonce, суд по предъявленным обвинениям состоится 28 мая.

Между тем для нарушившего закон зоопарка уже ужесточены условия перевозки животных. Теперь Discovery Wildlife Park сможет транспортировать медведей и других своих подопечных только в клетке или ином специальном контейнере. В противном случае его могут лишить лицензии.