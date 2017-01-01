В Эстонии живет больше немцев, чем в Латвии и Литве вместе взятых, сообщает Postimees со ссылкой на новые данные Департамента статистики Германии.

В 2017 году в Эстонии жили 1414, в Литве — 556 и в Латвии — 387 граждан Германии. Эстония среди зарубежных стран находится на 21 месте по числу граждан Германии, а Литва — на 24 месте и Латвия — на 25 месте.

Статистика учитывает только страны Европейского Союза.

В 2017 году за пределами Германии в других странах ЕС всего жили 871 000 немцев. Больше всего граждан Германии проживало в Австрии, где их было 181 618 человек. Далее следуют Великобритания (146 931) и Испания (83 894).