Трамп заявил о захвате пяти наиболее разыскиваемых лидеров ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что были захвачены пять наиболее разыскиваемых главарей террористической организации Исламское государство.

«Пять самых разыскиваемых лидеров ИГ только что захвачены!» - написал Трамп в Twitter.

Агентство Reuters отмечает, что, очевидно, речь идет о захвате Ираком пяти высокопоставленных командиров ИГ. Ирак назвал захваченных командиров Исламского государства «одними из самых разыскиваемых» лидеров этой организации. В список не входил главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Ранее в Ираке к пожизненному заключению приговорили двух женщин из России после того, как суд в Багдаде установил их причастность к Исламского государству.