США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против шести человек, связанных, по версии Вашингтона, с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), и трех компаний, имеющих отношение к КСИР. Сообщение о введении ограничительных мер появилось 10 мая на сайте Министерства финансов США.

Согласно заявлению американского Минфина, санкции призваны "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которая закупала и передавала миллионы американских долларов наличными иранскому КСИР и "Аль-Кудс" (специальные силы внутри самого КСИР. -Прим. NEWSru.com) для финансирования его пагубной деятельности и его региональных посредников".

По данным ведомства, соучастником схемы КСИР - «Аль-Кудс» был Центральный банк Ирана, который активно поддерживал конвертацию валюты этой сети и предоставлял ей доступ к средствам, которые он хранил на своих иностранных банковских счетах. Как отметили в Минфине, эта сеть «конвертировала сотни миллионов долларов».

Введение санкций означает, что собственность фигурантов списка, находящаяся в юрисдикции США, будет заблокирована. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено вести любые дела с лицами и компаниями, на которые распространяются ограничительные меры. Также под санкции могут попасть иностранные граждане или физические лица, оказывающие значительную материальную или какую-либо другую поддержку фигурантам черного списка.

В Минфине напомнили, что двумя днями ранее президент США Дональд Трамп принялрешение о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, в рамках которой Иран обязался ограничить и поставить под международное наблюдение свою деятельность в области ядерных разработок в обмен на отмену санкций в отношении Тегерана.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с решением американского лидера будут восстановлены ранее отмененные рестрикции: Вашингтон введет ограничения в отношении покупки или приобретения долларовых банкнот правительством Ирана.



