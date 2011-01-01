Страшный голод в Йемене: вес ребенка в полтора года - 6 кг, вес беременной - 38 кг

В кабинете врача в Йемене молодая мамочка встает на весы - даже в черном хиджабе, скрывающем ее с головы до ног, ее вес всего 38 килограмм. Молодая женщина в положении, но голодает, чтобы еды хватило ее родившимся детям, пишет агенство AP. В результате войны длинною в три года миллионы людей в Йемене живут на грани голода.

Такие мамы как Умма зачастую единственная причина, почему ее дети еще живы. Она сама пропускает приемы пищи и спать отправляется с урчащим животом. Длинные одеяния и никабы скрывают ее впавшее лицо и высохшее тело.

Врач просит Умму встать на весы вместе с сыном Мизрахом.

Малыш в 17 месяцев весит всего 5,8 кг - примерно вдвое меньше нормального веса для этого возраста.

Все симптомы голодания на лицо, в том числе вздутые ноги и ступни.

Примерно 2,9 миллионам женщин и детей в Йемене остро не хватает продовольствия.

Практически треть из 29 миллионов населения Йемена полностью полагается на продовольственные пакеты гуманитарной помощи. Этот показатель за последний год вырос на четверть, что свидетельствует о том, что проблема все еще нарастает.

Организация спасения предупреждает, если ситуация не будет решаться должным образом, вскоре в Йемене может начать волна смертей, вызванная голодом.

Йемен - самая бедная арабская стана в мире. Еще до войны там не хватало продовольствия, а сейчас там самый мощный человеческий кризис в мире, рассказывает директор йеменского филиала бесприбыльной организации World Food Programme Стивен Андерсон.

Во многих местах Йемена возможно купить провизию, но из-за невыплаченных зарплат, безработицы и девальвации, многие не могут себе ее позволить.

Умма и ее муж, у которых четверо маленьких детей, за день едят всего раз. Как правило, их обед - это хлеб и чай.

В 2011 году после смены власти в Йемене нерешенными осталось множество вопросов - нападения террористов, коррупция, безработица, к тому же многие военные остались верны прежнему авторитарному лидеру Али Абдалла Салеху. Воспользовавшись промедлением нового президента Аль-Хади Абд Раббо Мансура, военизированная шиитская группировка - хуситы - под свой контроль переняли столицу - город Сану и другие территории.

Считая, что хуситов поддерживают Иран, Саудовская Аравия и восемь других в основном суннитских государств создали коалицию с целью вернуть власть Хади после того, как в 2015 году он убежал из Йемена в Саудовскую Аравию.

Коалицию поддерживает США, Великобритания и Франция. ООН три раза пыталась начать мирные переговоры, но все попытки пока провалились, сообщает BBC.