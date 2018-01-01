В Гонконге эвакуировали сотни людей из-за бомбы времен Второй мировой войны

Полиция Гонконга в пятницу, 11 мая, перекрыла несколько улиц и эвакуировала людей в центральном районе Ванчай в связи с обнаружением авиабомбы времен Второй мировой войны, передает местная телекорпорация RTHK. Неразорвавшийся снаряд на одной из стройплощадок нашли накануне рабочие, прокладывающие метро.

Позже телекомпания сообщила об обезвреживании бомбы на месте ее обнаружения. Операция продолжалась в течение 20 часов. Оцепление было снято, и люди вернулись в дома и офисы.

Это уже третья бомба, обнаруженная в 2018 году в районе Ванчай. В начале года саперами были успешно обезврежены два аналогичных крупных неразорвавшихся снаряда американского производства.





