В Эстонии неизвестные открыли стрельбу по стоявшим на остановке людям

Сегодня около 9 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ласнамяэ возле остановки «Вирби» остановился автомобиль, из окна которого пассажир стрелял из пневматического оружия по ногам людей.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн сказал Postimees, что на место происшествия прибыл полицейский патруль, который не обнаружил в этом районе соответствующего описанию автомобиля.

Машина светло-серого цвета двигалась от улицы Лийкури в сторону моста Варраку, но дальнейшие передвижения автомобиля неизвестны.

По словам пресс-секретаря полиции Марие Аава, на данный момент вызван один свидетель и в течение сегодняшнего дня у него будут взяты дополнительные показания.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Всех, кто видел в этом районе данный автомобиль или был во время происшествия на остановке, просят связаться с полицией по номеру 112.