Жизнь в Судане: ей 19, ее изнасиловал муж, она его убила и теперь ее повесят

Суд африканского государства Судан вынес 10 мая суровый приговор молодой женщине, которую признали виновной в убийстве супруга. Осужденная утверждает, что действовала в целях самообороны после того, как муж при содействии родственников изнасиловал ее сразу после свадьбы.

Суданская Фемида назначила 19-летней подсудимой Нуре Хусейн наказание в виде смертной казни, передает Reuters.

Из рассказа Хусейн следует, что отец, когда ей было еще 16 лет, стал выдавать девушку замуж за ее кузена. Не желая вступать в этот брак, Нура сбежала из дома и три года пряталась у одного из своих родственников. В апреле 2018 года отец Хусейн передал ей обещание не понуждать больше дочь к свадьбе.

Поверив отцу, Нура вернулась в отчий дом, но обещание оказалось обманом.

После насильственного бракосочетания Хусейн отказалась ложиться в одну постель с новоиспеченным мужем. Однако на шестой день медового месяца супруг изнасиловал Нуру в присутствии трех его родственников-мужчин.

Они не только наблюдали за происходящим, но и держали Хусейн, чтобы она не могла сопротивляться.

На следующий день муж вновь попытался изнасиловать Нуру. Тогда она схватила нож и нанесла злоумышленнику смертельную рану.

Суд шариата признал девушку виновной в убийстве и приговорил к казни через повешение. Примечательно, что именно на таком наказании настаивали родственники Нуры со стороны мужа.

Теперь у адвокатов Хусейн есть 15 дней на обжалование приговора. Юристы намерены подать апелляцию. Однако Салах считает, что для спасения Нуры Хусейн необходима поддержка со стороны международного сообщества и таких влиятельных организаций, как Африканский союз, ЕС и ООН.

Местный закон допускает брак с девочкой, если она достигла половой зрелости. А опекун может взять в жены 10-летнюю подопечную, если получит разрешение суда.

Каждая третья суданская женщина была выдана замуж до достижения 18 лет, утверждают эксперты структуры UN Women («ООН-Женщины»). Эта организация, созданная внутри ООН всего восемь лет назад, занимается проблемами гендерного неравенства и эмансипации женщин.

В рамках общественной кампании в защиту Нуры Хусейн на платформах Change.org и Avaaz.com появились соответствующие петиции. Они собрали уже десятки тысяч подписей.

А правозащитные организации, в частности Equality Now, обратились к президенту Судана Омару аль-Баширу с просьбой помиловать Хусейн, поскольку решение суда нарушает действующую в стране Конституцию, а также нормы международного права.