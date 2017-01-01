Задержана группа боевиков, готовившая теракты на акции «Бессмертный полк» в Москве

Спецслужбы задержали группу боевиков, готовивших теракты на акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, задержания произошли в конце апреля. Группы террористов перемещались в Москву из Сибири, из Нового Уренгоя. В регионе было проведено 17 обысков и задержано 20 человек. Кроме того, по данным замглавы МИД, в период с 21 по 24 апреля силовиками было уничтожено еще 26 террористов.

Замминистра добавил, что в 2017 году боевики тоже готовили теракт накануне «Бессмертного полка», тогда спецслужбы разрабатывали группу в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что финансирование преступников ведется из Турции, также у них есть резервная группа в Сибири.

«Бессмертный полк» — общественная акция, проводящаяся в России и ряде других стран 9 Мая. Ее участники идут колонной и несут транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В этом году в акции по всей России приняли участие 10,4 миллиона человек. В Москве шествие собрало рекордное количество участников — более миллиона.