Иран пригрозил уничтожить Тель-Авив за безрассудство

Член совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами заявил, что иранские войска «сравняют с землей» Тель-Авив и Хайфу, если Израиль будет действовать «безрассудно», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал IRIB.

«Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но, напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть. Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу», — сказал Хатами.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В Иране действия израильской армии назвали нарушением суверенитета.