Спецслужбы РФ заявили о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк» в Москве

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек». Замминистра также добавил, что с 21 по 24 апреля в России было уничтожено 26 террористов.





