Россия не будет поставлять Сирии комплексы С-300

Помощник Путина сообщил, что РФ не будет поставлять Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что этот шаг не стоит связывать с визитом израильского премьера в Москву.

Россия не планирует поставлять официальному Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом в пятницу, 11 мая, в интервью российской газете «Известия» сообщил Владимир Кожин, помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству. По словам Кожина, у вооруженных сил Сирии есть «все, что надо». Российские эксперты, чье мнение также приводит издание, полагают, что если поставка С-300 и состоится, то на «некоммерческой основе».

В пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что, вопреки ранее появившимся предположениям, опровержение поставок С-300 в Сирию не связано с визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По словам Пескова, увязывать это с фактом встречи Нетаньяху с Путиным «технически неверно».

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о вероятности поставок С-300 сирийскому правительству после ракетных ударов США и Великобритании в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте. По мнению Лаврова, у России после ударов по Сирии больше нет «моральных обязательств» воздерживаться от поставок С-300 режиму Башара Асада.