В школе Лос-Анджелеса произошла стрельбы: нападавший задержан

В школе города Палмдейл, расположенного в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), неизвестный открыл стрельбу. На данный момент точное количество пострадавших еще неизвестно. По информации NBC, один человек госпитализирован. Нападавший уже задержан.

В офисе шерифа округа Лос-Анджелес в разговоре с журналистами телеканала уже подтвердили факт стрельбы в общеобразовательной школе Highland. На месте работают сотрудники правоохранительных служб.

Как отмечает Fox News, первые выстрелы раздались на территории школы около 7 утра по местному времени. Это на полчаса раньше времени, когда начинаются занятия.

К зданию школы также приехали бригады медиков и пожарных, которым тоже поступили сообщения о стрельбе. Территория школы Highland High School, расположенной в 65 милях от Лос-Анджелеса, в настоящее время оцеплена.

Позднее местное издание Los Angeles Times уточнило, что к стрельбе привел спор между двумя школьниками. По информации журналистов, стрелявшим оказался 14-летний учащийся Highland High School, который ранил своего оппонента в руку.

Пострадавший был доставлен в госпиталь и находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает. Нападавший, в свою очередь, был задержан на парковке рядом со школой. Полицейские уже обнаружили оружие, из которого стрелял школьник.