Пятница, 11 мая
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В Таиланде открылся ежегодный фестиваль ракет

korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Bun Bang Fai Rocket Festival - обращение местных жителей к богу дождя Вассакану, чтоб тот пролил дожди на поля.

В Таиланде в пятницу, 11 мая, открылся ежегодный фестиваль ракет - Bun Bang Fai Rocket Festival. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vietnamplus.

Действо будет продолжаться до 13 числа.

К слову, фестиваль является обращением местных жителей к богу дождя Вассакану, чтоб тот пролил дожди на рисовые поля и год был урожайным. Для этого сельские жители делают гигантские ракеты и запускают их в небо.

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