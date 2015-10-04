Германия не будет отзывать своих военных из Балтии

Солдаты бундесвера останутся в составе миссии НАТО в Балтии. При этом расширение военного присутствия не планируется.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас сообщил, что подразделения бундесвера и далее будут находиться на территории Балтии для сдерживания возможной российской агрессии. «Но расширение (военного присутствия) для нас не стоит на повестке дня», - заявил Мас в пятницу, 11 мая, на встрече со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы, которая проходила в литовской Паланге.

Реагируя на обострение отношений с Россией, НАТО в июле 2016 года приняла решение об отправке около тысячи солдат в балтийские страны и Польшу. Это стало крупнейшей переброской военных на восток Европы с конца холодной войны.

С февраля 2017 года около 450 военнослужащих бундесвера находятся на военной базе в литовской Рукле, примерно в 100 километрах от границы с Россией. Все это время немецкие истребители участвовали в патрулировании воздушного пространства стран Балтии. Хайко Мас заявил, что эта практика будет продолжена.

Правительства Эстонии, Литвы и Латвии хотели бы получить еще больше военной поддержки, о чем намерены заявить на саммите НАТО, который пройдет в июле 2018 года в Брюсселе. На встрече с Хайко Масом представители трех государств указали, что речь необязательно может идти о большем количестве солдат.

Литва, Латвия и Эстония рассчитывают на поддержку в укреплении противовоздушной обороны. С этой целью они хотели бы развернуть на своих территориях американские зенитно-ракетные комплексы Патриот.