Трагедия в Таллине: пешеход чуть не зарезал водителя из-за нарушения ПДД

Во второй половине дня в пятницу на улице Ластекоду в Таллинне вспыхнул конфликт между водителем и пешеходом, в ходе которого пешеход ударил водителя ножом и нанес ему опасное для жизни ранение

Около 14.15 полиции поступило сообщение, что на улице Ластекоду вспыхнул конфликт между водителем автомобиля и пешеходом, в ходе которого пешеход ударил водителя ножом, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны(PPA). Скорая помощь доставила 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии в больницу.

По предварительным данным, конфликт начался из-за нарушения правил дорожного движения. Автомобиль Infinity двигался по улице Ластекоду по встречной полосе, что вызвало раздражение пешехода, 37-летнего мужчины. Сначала он пытался воспрепятствовать автомобилю физически, после этого он бросил в автомобиль нож. Водитель вышел из автомобиля, словесная перепалка перешла в физический конфликт, в ходе которого 37-летний мужчина ударил ножом 42-летнего водителя. Пострадавший был доставлен в опасном для жизни состоянии в больницу. Напавший на него мужчина задержан и также доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вальтерa Пярна, это очень серьезное происшествиe. «Начавшаяся с недоразумения ссора между чужими людьми закончилась опасным для жизни нападением на человека в общественном месте. Это недопустимо. Вне зависимости от причины ссора, ни одно физическое нападение не может быть оправдано», - сказал Пярн.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия будет начато делопроизводство.