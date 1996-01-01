Коллекцию Рокфеллера продали за 830 млн долларов

Это крупнейшая в истории выручка от продажи с аукциона коллекции произведений искусства. Все деньги пойдут на благотворительные цели.

Коллекция произведений искусства, принадлежавшая покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его супруге Пегги, ушла с молотка за 830 млн долларов. Это самая крупная до сих пор выручка, полученная от продажи с аукциона частной коллекции.

Прежний рекорд в 373 млн евро был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.

Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за нескольких дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из многих районов США, из Германии, других стран Европы, а также из Азии.

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Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры.

Банковский магнат Рокфеллер и его супруга при жизни потратили сотни миллионов долларов на искусство, медицину и образование. Выручка от торгов на Christie's, по воле завещателей, пойдет на благотворительные нужды, в том числе на поддержку Нью-йоркского музея современного искусства и Гарвардского университета.

Дэвид Рокфеллер умер в 2017 году в возрасте 101 года. Пегги Рокфеллер скончалась в 1996 году.

Ранее на торгах Christie's за 81,3 млн долларов продали картину голландского художника Винсента Ван Гога Вспаханное поле и пахарь. На полотне изображен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы своей жизни.