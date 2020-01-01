СМИ: Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании Корейской войны

Результатом исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может стать объявление о завершении Корейской войны, сообщила японская газета Nikkei.

В частности, Вашингтон хочет закрепить сроки полной денуклеаризации КНДР. Япония поддерживает такую инициативу и предложила конкретный срок − 2020 год, который совпадает с выборами американского президента, подчеркивает газета.

Также указано, что Трамп стремится использовать саммит, чтобы добиться четкой победы в внешней политике перед проведением в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

А «важной сделкой», о которой ранее говорил американский лидер, может стать объявление об окончании Корейской войны по итогам встречи. После чего станет возможным формальный переход от прекращения огня до мирного договора.