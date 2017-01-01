Погибли, выполняя служебные обязанности - печальная статистика журналистов

3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. Журналистика - как из горячих точек, так из редакций демократических стран - сообщает о важнейших событиях, держит руку на пульсе мира и рассказывает о неправде и преступлениях. Поездки в зоны конфликта - рискованное решение, однако это дает миру возможность узнать правду о происходящем.

В 2017 году во всем мире были убиты 65 журналистов, свидетельствует информация организации «Репортеры без границ». 39 были убиты, потому что открытая ими информация угрожала политическим, экономическим или преступным интересам различных лиц и группировок. А свою очередь 26 человек лишились жизни в регионах конфликтов, став жертвами воздушных налетов, бомбардировок или взрывников-самоубийц.

Кровавым стал и 2018 год. 30 апреля во время двух взрывов в Кабуле были убиты 25 человек, 9 из которых - журналисты, представлявшие такие СМИ как BBC, AFP и RFE/RL. В тот же день в инциденте в провинции Коста был застрелен еще один журналист BBC. Для работников СМИ это день в Афганистане стал самым кровавым с тех времен, как «Талибан» потерял контроль над государством и поэтому продолжил организовывать еще более безжалостные нападения.

Несмотря на всю опасность поездок в горячие точки, многие журналисты по-прежнему сообщают о происходящем на войне и в странах, объятых конфликтами.

В целом, в 2017 году было зарегистрировано наименьшее число убитых профессиональных журналистов за последние 14 лет. Частично потому, что журналисты покидают опаснейшие места мира, к примеру, Сирию, Йемен и Ливию. «Однако жизнью приходится рисковать и в странах, где не воюют», - указывает «Репортер без границ». Из Мексики многие журналисты сбежали за рубеж или бросили журналистику, так как преступные картели и местная власть преследуют политику устрашения.

В прошлом году в Сирии погибли 12 журналистов, в Мексике - 11, а в Афганистане - 9. В Ираке были убиты 8 журналистов, а на Филиппинах - четыре.

В Сирии журналистам опасность грозит отовсюду - от пуль снайперов, ракетных налетов, взрывчатки и террористов-самоубийц. Под наибольшей угрозой находятся сирийские журналисты, так как за последние годы в этой стране резко снижается число зарубежных репортеров.