В Ираке проходят выборы в парламент

В Ираке проходят парламентские выборы. Они стали первыми с тех пор, как в конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой «Исламское государство», сообщает РИА Новости в субботу, 12 мая.

В последний раз голосование в законодательное собрание Ирака проводилось четыре года назад.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, выбирать новых депутатов смогут более 24 млн человек. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий.

Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Серьезных инцидентов в стране в день выборов пока не зафиксировано.