СМИ: в Сирии погибли десятки иностранных бойцов

В результате воздушных ударов Израиля по иранским объектам в Сирии погибли не менее 27 человек. Об этом сообщает правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) в субботу, 12 мая.

По словам ее главы Абделя Рахмана, в числе жертв – шесть сирийских солдат, а также 21 иностранный боец, в том числе 11 иранцев.

Отметим, что эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Напомним, в ночь на 10 мая армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям Аль-Кудс в Сирии, в ответ наобстрелы своих позиций на Голанских высотах.