В КНДР назвали дату закрытия ядерного полигона

КНДР закроет свой ядерный полигон в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий. Об этом в субботу, 12 мая сообщает Reuters со ссылкой на национальное новостное агентство КНДР.

«Институт ядерного оружия и другие соответствующие учреждения проводят технические мероприятия по демонтажу ядерного полигона КНДР в целях обеспечения прозрачности прекращения ядерных испытаний», - говорится в заявлении.

Отмечается, что демонтаж ядерного полигона предусматривает обрушение всех туннелей при помощи взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны.

Это заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Ранее КНДР позволила США проинспектировать свой ядерный полигон.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны и прекращении ракетных и ядерных испытаний. Это заявление было сделано на фоне готовящейся встречи северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.