Экологи обжаловали в суде разрешение на строительство «Северного потока - 2»

Представители природоохранной организации ClientEarth обжаловали в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода «Северный поток - 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию TVP.

Речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории. Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство «Северного потока - 2» приведет к негативным последствиям для окружающей среды.

Ранее немецкие экологи из Союза защиты природы Германии предприняли попытку добиться срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство «Северного потока - 2» в Грайфсвальдском заливе. Представитель немецкой Nord Stream 2 AG в субботу заявил ТАСС, что работы по строительству газопровода начнутся, несмотря на этот иск.

«Северный поток - 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».

В конце марта разрешение на строительство «Северного потока - 2» выдала Германия, в апреле - Финляндия.