Трамп объявил Гавайи зоной бедствия в связи с извержением Килауэа

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении режима чрезвычайного положения в штате Гавайи в связи с извержением вулкана Килауэа и землетрясениями, которые происходят на острове по сей день с 3 мая, сообщает «Голос Америки». Глава государства уже распорядился предоставить штату федеральную помощь в дополнение к усилиям, предпринимаемым на местном уровне.

Федеральная помощь поможет существенно усилить финансовые возможности властей острова по ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом суммы, выделенные штату, могут быть увеличены в случае соответствующего запроса и оценки масштабов разрушения.

Оценку будет проводить группа специалистов во главе с заместителем главы департамента федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Уилли Нанном. Эксперты уже вылетели на остров.

ТАСС со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи передает, что

площадь, покрытая лавой после извержения, продолжает расти, число уничтоженных домов и построек уже достигло 36.

«Выброс ядовитых газов продолжается. Ввиду прогнозируемого снижения скорости ветра жителям рекомендовано самым внимательным образом следить за реакцией организма на повышенное содержание двуокиси серы в воздухе», - предупреждали в ведомстве.

Отметим, что губернатор штата Дэвид Иге еще несколько дней назад объявил район Пуна зоной стихийного бедствия, а президенту США был направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи с последствиями извержения вулкана.

Геологическая служба США предупреждает, что в ближайшие недели может произойти очередное извержение. Ранее на этой неделе был зафиксирован мощный выброс пепла из жерла Килауэа. По имеющимся данным, жертв в результате удара стихии нет, но около 2 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Извержение вулкана Килауэа произошло 3 мая и сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 5 км. Вулкан Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле.