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В Индонезии взорвали три церкви, есть жертвы

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В результате взрывов на территории трех католических церквей в Индонезии погибли по меньшей мере пять человек, сообщает The Straits Times.

Согласно сообщению, атака произошла во время утренней воскресной мессы 13 мая в городе Сурабая, провинция Восточная Ява.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя полиции Франса Барунга Мангеру, атака была совершена террористами-смертниками. Агентство сообщает о не менее 6 погибших и 35 раненых. По словам полиции, число жертв может возрасти.

Полиция оцепила районы, которые атаковали смертники. Правоохранители проводят опознание жертв, ведется расследование инцидента

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