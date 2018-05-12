Воскресенье, 13 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Террорист устроил резню на улицах Парижа

Newsru.com
  • Фото
  • Фото
Место преступления в Париже | Фото: ETIENNE LAURENT / EPA

Установлена личность мужчины, который устроил резню в центре Парижа вечером в субботу: по данным радиостанции Europe1, это 21-летний выходец из Чечни. Кричавший «Аллах акбар» мужчина убил одного человека и ранил четверых. Его застрелили прибывшие на место полицейские. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

Europe1 сообщает, что у преступника не было при себе документов, но следователи «установили его личность благодаря отпечаткам пальцев». Его родителей забрали для допроса в полицию, сказал источник радиостанции.

Позднее источник Reuters подтвердил, что нападавший - мужчина, родившийся в Чечне в 1997 году.

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени (22:30 по Латвии) на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим.

Злоумышленника, который во время атаки прославлял Аллаха, ликвидировали прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции.

Первоначально сообщалось, что ранения получили восемь человек. Позднее в полиции уточнили, что в результате действий террориста один человек погиб, четверо получили ранения. Двое из них госпитализированы в критическом состоянии. В связи со случившимся открыто производство по статьям «убийство», «покушение на убийство носителей государственной власти» и «действия, связанные с террористическим умыслом», передает ТАСС.

1 Комментарий