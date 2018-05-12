Террорист устроил резню на улицах Парижа

Установлена личность мужчины, который устроил резню в центре Парижа вечером в субботу: по данным радиостанции Europe1, это 21-летний выходец из Чечни. Кричавший «Аллах акбар» мужчина убил одного человека и ранил четверых. Его застрелили прибывшие на место полицейские. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

Europe1 сообщает, что у преступника не было при себе документов, но следователи «установили его личность благодаря отпечаткам пальцев». Его родителей забрали для допроса в полицию, сказал источник радиостанции.

Позднее источник Reuters подтвердил, что нападавший - мужчина, родившийся в Чечне в 1997 году.

DERNIÈRE MINUTE : Attaque au couteau dans le 2ème arrondissement de Paris (secteur proche métro Quatre Septembre).



Plusieurs victimes. pic.twitter.com/Di3NoGkual— Remy Buisine (@RemyBuisine) May 12, 2018

Инцидент произошел около 21:30 по местному времени (22:30 по Латвии) на улице Монсиньи во втором округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. По предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим.

Злоумышленника, который во время атаки прославлял Аллаха, ликвидировали прибывшие на место сотрудники муниципальной полиции.

Первоначально сообщалось, что ранения получили восемь человек. Позднее в полиции уточнили, что в результате действий террориста один человек погиб, четверо получили ранения. Двое из них госпитализированы в критическом состоянии. В связи со случившимся открыто производство по статьям «убийство», «покушение на убийство носителей государственной власти» и «действия, связанные с террористическим умыслом», передает ТАСС.



