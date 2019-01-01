В Австралии ограничат оплату наличными

Правительство Австралии объявило о введении лимита на расчеты наличными с 1 июля 2019 года, сообщает Медуза со ссылкой на Gizmodo.

За покупку товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч австралийских долларов (7,5 тысяч долларов США) можно будет заплатить только с помощью чека или банковской карты.

Как заявил главный казначей Австралии Скотт Моррисон, эта мера должна повысить собираемость налогов в стране.

«Это плохие новости для криминальных банд, террористов и тех, кто пытается мошенничать с налогами»,

- заявил он, представляя парламенту бюджет на 2018-2019 годы.

Как отмечает The Guardian, одной из причин введения лимита на наличные стала борьба с нелегальной торговлей табаком. В Австралии установлены самые высокие в мире налоги на продажу сигарет, одна пачка стоит 40 австралийских долларов (30 долларов США).

При этом в стране существует большой черный рынок торговли табаком, пишет Gizmodo.

С помощью лимита на расчеты наличными власти Австралии надеются привлечь в бюджет дополнительные четыре миллиарда австралийских долларов (три миллиарда долларов США).

В Австралии около 37% всех коммерческих платежей осуществляются с использованием наличных.

Для сравнения, в США этот показатель равен 32%, в Швеции, власти которой активно развивают безналичные расчеты, - 15%.

Напомним, что ранее правительство Австралии объявило о создании первого в стране космического агентства, в задачи которого входит содействие развитию отрасли космических технологий и их выводу на мировой рынок.