Теракты во Франции и Индонезии: Латвийцы не пострадали

Нет сведений о том, что во время нападений во Франции и Индонезии могли пострадать латвийцы, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

Во втором по величине городе Индонезии Сурабая в воскресенье произошли взрывы в трех христианских церквях. Погибли по меньшей мере десять человек, ранены более 40.

В свою очередь в столице Франции Париже вооруженный ножом мужчина в субботу убил одного человека и ранил четырех, после чего был застрелен полицейскими. Французская полиция расследует инцидент как теракт, так как нападавший был известен спецслужбам как сторонник радикальных исламистов.

В МИД сообщили, что не располагают сведениями о том, что результате терактов могли пострадать латвийцы, за помощью и с вопросами в связи с произошедшим терактами в консульские отделы никто не обращался.