Чешские СМИ сообщили о тайной поездке Скрипаля в Прагу

По данным издания, после того, как Скрипаль поселился в Великобритании, он начал сотрудничать со службой МI6 по вопросу раскрытия сети российских зарубежных агентов. Экс-сотрудник ГРУ встречался с «представителями спецслужб из партнерских стран», в том числе и из Чехии.

Как утверждает Respekt, визит Сергея Скрипаля в Прагу был коротким, но полезным для страны. «Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respekt, как минимум один раз, встречались и в Великобритании», - сообщил пражский еженедельник.

В публикации отмечается, что чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли без сознания в британском городе Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в Солсбери военным нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок», разработанным в России. В тот же день глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал к себе российского посла, уведомив его, что британские эксперты идентифицировали нервно-паралитический агент, использованный против Скрипалей, как вещество А-234, в чьем производстве подозревается Россия. В Москве эти обвинения категорически отвергли.





