Столкновение двух самолетов в аэропорту Стамбула попало на видео

В международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета. Кадры инцидента разместил портал kokpitaero на своей странице в YouTube.

В апреле американский блогер устроил прямую трансляцию из терпящего бедствие самолета.

На кадрах стрима видно, как он сидит в кресле у окна, на лице у него аварийная кислородная маска. Видео сопровождается комментариями «Что-то не так с самолетом», «Самолет снижается», «Я не знаю, что делать», «Мы готовимся к аварийной посадке», «Окно выбито».