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Столкновение двух самолетов в аэропорту Стамбула попало на видео

Lenta.ru
  • Фото
  • Видео
Фото: MURAD SEZER / REUTERS

В международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета. Кадры инцидента разместил портал kokpitaero на своей странице в YouTube.

В апреле американский блогер устроил прямую трансляцию из терпящего бедствие самолета.

На кадрах стрима видно, как он сидит в кресле у окна, на лице у него аварийная кислородная маска. Видео сопровождается комментариями «Что-то не так с самолетом», «Самолет снижается», «Я не знаю, что делать», «Мы готовимся к аварийной посадке», «Окно выбито».

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