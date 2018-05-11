Финляндия готовится к сильнейшему наводнению за последние 20 лет

Финляндия может столкнуться с затоплением автомобильных трасс и необходимостью эвакуировать жителей городов уже в ближайшие 24 часа. Об этом 12 мая сообщает Yle со ссылкой на Центр окружающей среды республики.

Первыми с наводнением столкнутся города Киттиля и Торнио на западе страны, где уровень воды достигнет критических отметок в ближайший день.

#kevät #tulva #tornio #jännää A post shared by Pekka Korpela (@pekkakorpela) on May 12, 2018 at 4:21am PDT

Около Киттиля паводок затопит дороги, а местных жителей необходимо будет эвакуировать. В Торнио вода может подняться выше защитной дамбы, которую власти укрепляют в последние дни, передает fontanka.ru.

Кроме того, Рованиеми угрожает крупнейшее наводнение в истории столицы Лапландии.