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Финляндия готовится к сильнейшему наводнению за последние 20 лет

rus.postimees.ee
Иллюстратированное фото | Фото: AP/Scanpix

Финляндия может столкнуться с затоплением автомобильных трасс и необходимостью эвакуировать жителей городов уже в ближайшие 24 часа. Об этом 12 мая сообщает Yle со ссылкой на Центр окружающей среды республики.

Первыми с наводнением столкнутся города Киттиля и Торнио на западе страны, где уровень воды достигнет критических отметок в ближайший день.

#kevät #tulva #tornio #jännää

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Около Киттиля паводок затопит дороги, а местных жителей необходимо будет эвакуировать. В Торнио вода может подняться выше защитной дамбы, которую власти укрепляют в последние дни, передает fontanka.ru.

Tulvaa kattelemassa. #mavicpro #iltaajelulla #kesätulee #kittilä

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Кроме того, Рованиеми угрожает крупнейшее наводнение в истории столицы Лапландии.

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