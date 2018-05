Полиция стянула дополнительные силы, водометы в центр Тбилиси, где проходят протесты

Участники одной акции обвиняют полицию в превышении полномочий и требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и премьер-министра Георгия Квирикашвили. Представители второго митинга выступают против пропаганды наркотиков.

В связи с происходящим МВД страны решило стянуть в центр Тбилиси дополнительные силы, передает ТАСС. Силовики также приняли решение перекрыть движение автомобилей по проспекту Руставели.

Ранее Квирикашвили на брифинге в воскресенье призвал правоохранительные органы максимально усилить меры безопасности с целью предотвращения конфликтов между митингующими. «Еще раз повторяю, что любая сторона имеет право свободно выражать свою позицию», - указал он силовикам.

Far right demonstrators broke police line again. Police still managed to hold them #Bassiani #Tbilisi pic.twitter.com/zHQFjDaJ68— OC Media (@OCMediaorg) May 13, 2018