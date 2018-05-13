Полиция стянула дополнительные силы, водометы в центр Тбилиси, где проходят протесты

На проспекте Руставели в центре грузинской столицы продолжаются две массовые акции протеста в связи с жесткими антинаркотическими рейдами в популярных ночных клубах, которые накануне провели местные силовики.

Участники одной акции обвиняют полицию в превышении полномочий и требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и премьер-министра Георгия Квирикашвили. Представители второго митинга выступают против пропаганды наркотиков.

В связи с происходящим МВД страны решило стянуть в центр Тбилиси дополнительные силы, передает ТАСС. Силовики также приняли решение перекрыть движение автомобилей по проспекту Руставели.

Ранее Квирикашвили на брифинге в воскресенье призвал правоохранительные органы максимально усилить меры безопасности с целью предотвращения конфликтов между митингующими. «Еще раз повторяю, что любая сторона имеет право свободно выражать свою позицию», - указал он силовикам.

Far right demonstrators broke police line again. Police still managed to hold them #Bassiani #Tbilisi pic.twitter.com/zHQFjDaJ68— OC Media (@OCMediaorg) May 13, 2018

Премьер-министр также обратился к участникам акции: «Я лично являюсь гарантом, что все в Грузии могут свободно выражать свое мнение.

То, что приоритетом нашей власти является свобода слова и свобода выражения, подтвердилось в последние часы. Полиция, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы все могли свободно выражать свою позицию» (цитата по «Интерфаксу»).

Впрочем, местные СМИ сообщают, что на проспект Руставели вместе с силовиками прибыли два полицейских водомета. Ситуация обострилась после того, как организовавшие контракцию сторонники крайне правых и националистических организаций попытались прорваться к зданию парламента.

Между отдельными группами молодых людей происходят стычки.

По словам очевидцев, в обе стороны летят камни и другие предметы.

Участники акции националистов закидали бутылками и обувью сотрудников правоохранительных органов. Несколько агрессивных демонстрантов были задержаны.



Протесты в центре Тбилиси начались из-за чрезмерной жесткости, которую продемонстрировала полиция в ходе антинаркотического рейда по ночным клубам. Очевидцы рассказывали, что во время операции силовики заламывали гостям руки, отнимали личные вещи и мобильные телефоны, требуя покинуть помещения.



