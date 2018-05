В Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня

Портал Detik сообщает о десяти раненых - четырех полицейских и шести местных жителей.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге Jakarta Globe в Twitter, видно, как мопед подъезжает к полицейскому участку, после чего один из них взрывается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, теракт осуществили два террориста-смертника. Мужчина и женщина подъехали к шлагбауму на входе в участок на мопеде, после чего прогремел взрыв. В этот момент на пропускном пункте находились несколько человек, а также один автомобиль. Как отмечает РИА «Новости», взрыв стал четвертым в городе за два дня.





CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.