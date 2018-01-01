В Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня

В Индонезии в понедельник, 14 мая, очередной взрыв прогремел рядом с главным офисом полиции в городе Сурабая (провинция Восточная Ява). В результате пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, передает агентство Reuters.

Портал Detik сообщает о десяти раненых - четырех полицейских и шести местных жителей.

На кадрах с места происшествия, опубликованных в микроблоге Jakarta Globe в Twitter, видно, как мопед подъезжает к полицейскому участку, после чего один из них взрывается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на AFP, теракт осуществили два террориста-смертника. Мужчина и женщина подъехали к шлагбауму на входе в участок на мопеде, после чего прогремел взрыв. В этот момент на пропускном пункте находились несколько человек, а также один автомобиль. Как отмечает РИА «Новости», взрыв стал четвертым в городе за два дня.





CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) at 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 мая 2018 г.

В воскресенье в городе Сурабая произошла серия терактов в трех церквях, которые привели к гибели по меньшей мере 17 человек, еще 45 получили ранения. Об этом сообщил в понедельник руководитель управления по связям с общественностью полиции провинции Восточная Ява полковник Франс Барунг.

По его словам, наибольшее число жертв было зафиксировано в церкви, где взрывное устройство привела в действие женщина-смертница.

По данным полиции, исполнителями терактов стала семья из шести человек, среди которых трое несовершеннолетних, передает газета The Jakarta Post.

Кроме того, спецслужбы заявили, что за взрывами стоит группировка «Джамаа аншарут даулах», которая связана с террористической организацией «Исламское государство».