Тяжелая авария на шоссе Таллинн - Тарту: столкнулись три автомобиля

Утром на понедельник, 14 мая, в 4:30 на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от перекрестка Имавере произошло тяжелое ДТП.

FOTO: Kaspar Pokk, postimees.ee

Направлявшийся со стороны Таллинна грузовик Scania, за рулем которого находился 39-летний мужчина, при совершении левого поворота выехал на правую полосу, не справился с управлением и столкнулся с направлявшимся со стороны Тарту микроавтобусом Volkswagen.

После столкновения в микроавтобус врезался автомобиль Hondа, за рулем которого была 53-летняя женщина, а на пассажирском месте сидели мужчина и собака. В микроавтобусе Volkswagen находился лишь 34-летний мужчина.

Водитель Volkswagen сказал, что видел, как автомобиль Scania начал отклоняться при совершении поворота и пытался направить свой автомобиль как можно правее. Водитель Scania старался не вылететь с дороги, но находившийся за рулем грузовика сказал, что он ничего сделать не мог. Он лишь надеялся, что автомобиль сможет проехать, но столкновение оказалось неизбежным.

Находившиеся в автомобилях люди выбрались самостоятельно.

В ДТП пострадали четыре человека, которые были немедленно доставены в больницу. Водители грузовика и микроавтобуса были трезвые. У всех участников дорожного движения были водительские права.

Подробности произошедшего выясняются.