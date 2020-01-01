Подробности самого массового за 20 лет убийства в Австралии: почему дедушка всех расстрелял

Глава расстрелянной в австралийском городе Осмингтон семьи рассказал, что убийцей был 61-летний дед, который давно вынашивал такие планы. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Аарон Кокман (Aaron Cockman) сообщил журналистам, что его тещу Синду Майлз, бывшую жену Катрину и четверых их детей, которые страдали от аутизма, застрелил его тесть Питер Майлз (Peter Miles). По словам мужчины, семья Майлз очень переживала из-за проблем со здоровьем у сына Питера и Синды Нила Майлза (Neil Miles), который, как сообщается, ждал операции по пересадке почки. Их первый сын умер около 10 лет назад.

«Я думал, если что-то случиться с Нилом, Катрина этого не переживет, не сможет потерять еще одного брата. Для Питера и Синды потерять второго ребенка тоже было бы немыслимо», — сказал Кокман.

Как заявил мужчина, проблемы в семье Майлз стали главной причиной убийства. Он добавил, что конфликтовал с семьей бывшей жены из-за опеки над детьми: «С тех пор, как мне запретили видеться с ними пол года назад, я был очень зол. Виноваты в этом были Питер и Синда».

В то же время Кокман сообщил, что Питер Майлз был прекрасным человеком. «Я все равно люблю того человека, которым он был, но его психические проблемы... Есть такие люди, чью плохую сторону ты точно не хочешь узнать. Это вот и были Питер и Синда», — сообщил глава семейства.

Кокман отметил, что дети были убиты во сне и, судя по всему, перед гибелью они не просыпались и не испытывали мучений. «Не знаю, как он это сделал. Полицейские сказали, что все дети лежали в кроватях умиротворенные и спокойные», — добавил он.

По его словам, Майлз сначала застрелил свою дочь и внуков, пока те спали. Затем убил свою жену, которая находилась в гостиной. После этого он позвонил в скорую и покончил с собой. Его тело нашли в кресле с огнестрельным оружием между ног.

В полиции отказались раскрыть содержание разговора мужчины с сотрудником скорой помощи.

Расстрел, совершенный в Осмингтоне 11 мая, стал самым массовым убийством в Австралии за 22 года.