NYT: Скрипаль ездил в Эстонию и встречался с спецслужбами

Отравленный в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль тайно встречался с представителями эстонских спецслужб. Об этом написала газета The New York Times.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, Скрипаль посетил Эстонию в июне 2016 году. Там он тайно встретился с группой разведчиков. Не исключено, что к организации этой встречи были причастны разведывательные службы Соединенного Королевства.

По имеющимся данным, деятельность Скрипаля была связана с противодействием операциям российской стороны на территории Европы.

Кроме того, сообщается, что

Скрипаль мог в последние годы встречаться со спецслужбами Испании, где он в прошлом работал двойным агентом.

В Национальном центре разведки Испании (CNI) отказались комментировать эту информацию, заявив, что этот вопрос является «красной линией», которую в ведомстве не могут пересекать.

Ранее сообщалось, что Скрипаль совершил тайный визит в Чехию, а также по меньшей мере один раз встречался с представителями чешских спецслужб на территории Соединенного Королевства.